Кавани назвал лучшего нападающего в истории Ранее сообщалось, что уругваец покинет французский клуб этим летом.

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани считает лучшим нападающий в истории футбола экс-футболиста «Реала» и сборной Бразилии Роналдо.

«Да, я считаю его лучшим нападающим в истории футбола. Роналдо умел все. При всех своих качествах он также обладал футбольным интеллектом и великолепной техникой», – сказал Кавани в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, бразилец выступал в Европе за ПСВ, миланский «Интер», «Барселону» и мадридский «Реал». На клубном уровне он провел 451 матч и забил 296 голов.

В составе национальной сборной Роналдо отыграл 98 матчей и забил 62 гола, выиграв два чемпионата мира и три Кубка Америки.

Добавим, что в его активе также два «Золотых мяча» и три трофея лучшему игроку года от ФИФА.