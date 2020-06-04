«Ювентус» и «Милан» проведут ответный полуфинал Кубка Италии 12 июня 13-го числа состоится игра «Наполи» – «Интер».

Министр спорта Италии Винценцо Спадафора на своей странице в Facebook сообщил, что ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» состоится в пятницу 12 июня. Эта игра станет первой после трехмесячной паузы в соревнованиях.

В субботу 13 июня состоится другая кубковая встреча «Наполи» – «Интер». Финал турнира запланирован на 17 июня.

Первые матчи 1/2 финала Кубка Италии состоялись еще 12 и 13 февраля. «Интер» дома проиграл «Наполи» 0:1, а «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1.

В начале марта футбольный сезон в Италии был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Рестарт серии А запланирован на 20 июня.