Плиев вернулся к тренировкам с «Рубином» Защитник прошел все тесты в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба казанской команды, результаты тестов показали, что Плиев полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

Напомним, что 23-летний Плиев принадлежит «Ростову» и выступает за «Рубин» на правах аренды с июля 2019 года. За это время футболист отыграл 13 матчей за казанскую команду.

Добавим, что в первом матче возобновленного чемпионата «Рубин» на выезде сыграет против «Урала».