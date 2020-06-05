Бакаев-младший и еще трое футболистов «Рубина» переболели коронавирусом без симптомов

Младший брат Зелимхана Бакаева Солтмурад тоже перенес заболевание коронавирусом. Это выяснилось по итогам тестов на антитела к COVID-19, которые провели в казанском «Рубине».
Помимо Солтмурада Бакаева антитела были обнаружены в пробах, взятых у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича и Ивана Коновалова. Все четверо перенесли вирус бессимптомно.
Пресс-служба «Рубина» сообщает, что помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты команды Леонида Слуцкого абсолютно здоровы и продолжают готовиться к возобновлению сезона.
Ранее Поярков сдал положительный тест на коронавирус. В данный момент Николай чувствует себя хорошо.
После 22 туров «Рубин» занимает» 14-е место в РПЛ. 20 июня команда Слуцкого должна сыграть в гостях с «Уралом».
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