«Барселона» собирается начать переговоры с Месси о новом контракте на следующей неделе Действующее соглашение аргентинца с каталонским клубом рассчитано до 30 июня следующего года.

Мадридская газета Marca сообщает, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу на следующей неделе намерен начать переговоры о новом контракте с капитаном команды Лионелем Месси.

Действующее соглашение аргентинца с сине-гранатовыми рассчитано до 30 июня следующего года. Ранее Месси не стал использовать пункт контракта, позволявший ему покинуть «Барселону» в качестве свободного агента нынешним летом.

Источник, на который ссылается Marca, сообщает, что Бартомеу уже пытался начать переговоры с Месси по ходу нынешнего сезона, однако футболист уклонялся от обсуждения по разным причинам.

Со стороны Лионеля переговоры будет вести его агент и отец Хорхе Месси. Футболист, которому 24 июня исполнится 33 года, хочет, чтобы в новое соглашение был включен пункт, позволяющий ему разорвать соглашение после завершения любого из следующих сезонов. Нападающий понимает, что в силу возраста ему уже пора задуматься о том, как и когда завершить карьеру, и он хочет расстаться с «Барселоной», находясь в хорошей форме.

Месси всю свою профессиональную карьеру выступает за сине-гранатовых. В нынешнем сезоне на его счету 24 гола и 16 результативных передач в 31 матче с учетом всех турниров.

Всего в активе аргентинца 718 матчей, 627 забитых мячей и 261 голевая передача в составе «Барселоны». Он является лучшим бомбардиром клуба за всю историю.