Джанни Инфантино: Возобновление чемпионатов дает болельщикам по всему миру надежду на будущее - Советский спорт
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06 июня 2020 16:47Футбол

Джанни Инфантино: Возобновление чемпионатов дает болельщикам по всему миру надежду на будущее

Президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что необходимо уважать решения, которые принимаются в разных странах относительно возобновления турниров.

- Вы видели медицинские рекомендации, выпущенные нами на прошлой неделе в поддержку возобновления соревнований, в которых всегда учитывается самый важный принцип: здоровье на первом месте. Футбольные чемпионаты уже проходят или собираются возобновиться в нескольких странах. Это приносит нам и всем болельщикам по всему миру некоторую надежду на будущее. Тем не менее, мы также должны понимать и уважать различные решения, особенно от тех из нас, кому все еще нужно больше времени, чтобы быть уверенным в том, что возобновление сезона будет безопасным для всех. Терпимость и понимание важны, особенно в наши дни.

Я и ФИФА поддерживаем каждого из вас. Не существует единого правильного ответа на все ситуации. Каждая страна отличается, и никто лучше вас не знает лучшего способа справиться с этой огромной проблемой. Футбол без зрителей явно не то же самое, но мы должны быть терпеливы, когда рассматриваем подходящее время, чтобы вернуть болельщиков на стадионы. Мы будем продолжать работать не покладая рук и соблюдая осторожность, чтобы выйти за рамки этих временных мер и обеспечить возможность болельщиков безопасно находиться на трибунах во время матчей.

По другой очень важной теме, а именно по международному календарю матчей, я рад сообщить, что мы также добились определенных успехов. В консультации с различными заинтересованными сторонами мы стали ближе к тому, чтобы представить сбалансированное решение, учитывающее все проблемы и потребности каждого, - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.

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