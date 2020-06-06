Джанни Инфантино: Возобновление чемпионатов дает болельщикам по всему миру надежду на будущее

- Вы видели медицинские рекомендации, выпущенные нами на прошлой неделе в поддержку возобновления соревнований, в которых всегда учитывается самый важный принцип: здоровье на первом месте. Футбольные чемпионаты уже проходят или собираются возобновиться в нескольких странах. Это приносит нам и всем болельщикам по всему миру некоторую надежду на будущее. Тем не менее, мы также должны понимать и уважать различные решения, особенно от тех из нас, кому все еще нужно больше времени, чтобы быть уверенным в том, что возобновление сезона будет безопасным для всех. Терпимость и понимание важны, особенно в наши дни.
Я и ФИФА поддерживаем каждого из вас. Не существует единого правильного ответа на все ситуации. Каждая страна отличается, и никто лучше вас не знает лучшего способа справиться с этой огромной проблемой. Футбол без зрителей явно не то же самое, но мы должны быть терпеливы, когда рассматриваем подходящее время, чтобы вернуть болельщиков на стадионы. Мы будем продолжать работать не покладая рук и соблюдая осторожность, чтобы выйти за рамки этих временных мер и обеспечить возможность болельщиков безопасно находиться на трибунах во время матчей.
По другой очень важной теме, а именно по международному календарю матчей, я рад сообщить, что мы также добились определенных успехов. В консультации с различными заинтересованными сторонами мы стали ближе к тому, чтобы представить сбалансированное решение, учитывающее все проблемы и потребности каждого, - цитирует Инфантино пресс-служба ФИФА.
«Артемий, а с голосованием по Конституции что делать?» Панарин прояснил свою гражданскую позицию Российский хоккеист клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил своим критикам в инстаграме, спровоцировав новую дискуссию. 05.06.2020 22:30 Хоккей Сергеев Иван Рейтинг наездов. Панарин против государства, Гамовой стыдно за страну, а Трампа гонят из Белого дома Тренд нашего околоспортивного хит-парада сохранился – в нем стало больше хоккейных людей. И больше политики. 06.06.2020 16:19 Хоккей Кузнецов Дмитрий Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хен Чона до Рублева и Медведева. Часть II Пять лучших молодых теннисистов, которые уже стали звездами. А в будущем имеют все шансы выиграть «Большой шлем» и стать первой ракеткой планеты. 04.06.2020 22:00 Теннис Мысин Николай UFC on ESPN 9. Вудли против Бернса и возвращение Шевченко «Советский спорт» рассказывает о том, какими боями порадует турнир UFC на этой неделе и где его можно посмотреть. 28.05.2020 11:00 ММА Усачев Владислав В Джексонвилле прошел один из самых кровавых боев года. Никаких протоколов COVID-19 (видео) Американцы Даррен Элкинс и Нейт Ландвер устроили настоящую мясорубку на UFC on ESPN 8. 17.05.2020 10:00 ММА Сергеев Иван «То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы Туктамышевой Чемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде. 03.06.2020 21:30 Фигурное катание Григорьевская Юлия Елена Веснина: Ходила к Путину, землю под академию в Сочи выделили, а потом началась бюрократия… Олимпийская чемпионка Рио-2016 вышла в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной и рассказала не только о теннисе. 22.05.2020 21:30 Теннис Григорьевская Юлия «Почему разговор с регионами начался только сейчас?» Яна Романова отвечает на письмо Драчева Президент СБР направил письма членам Совета СБР в регионы с аргументацией своей позиции по основным вопросам. В регионах письмо встретили с недоумением. 12.05.2020 22:00 Биатлон Чикирис Олег Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы. 26.05.2020 23:00 Теннис Григорьевская Юлия Европа больше не может без футбола. Теперь это сильнее страха перед вирусом Чемпионаты почти всех европейских стран уже возобновились или сделают это в ближайшие дни. Вне зависимости от текущей ситуации с эпидемией. 05.06.2020 18:00 Футбол Тигай Лев