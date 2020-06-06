Александр Медведев: Среди клубов РПЛ нет противников бесплатных трансляций Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клубы российской премьер-лиги не против бесплатных трансляций матчей чемпионата.

- На собрании клубов РПЛ не было противников бесплатных трансляций, хотя все отдают себе отчет в том, что это отклонение от бизнес-модели платного спортивного телевидения. Однако сейчас важнее сохранить наших болельщиков, - цитирует Медведева «РИА Новости».

Ранее Медведев сообщил, что перед возобновлением сезона командам нужно провести несколько контрольных матчей.

В первом матче возобновленного сезона «Зенит» 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА. На данный момент клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.