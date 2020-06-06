«Матч ТВ» готов показать оставшиеся матчи сезона в РПЛ бесплатно - Советский спорт
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06 июня 2020 17:54Футбол

«Матч ТВ» готов показать оставшиеся матчи сезона в РПЛ бесплатно

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев сообщил, что телеканал предложил российской премьер-лиге показать оставшиеся матчи сезона бесплатно.

- Мы сделали предложение показать эти матчи бесплатно, такая возможность есть. Дальше - решаться будет совместно с РПЛ, - цитирует Гордеева ТАСС.

Напомним, что сезон в российской премьер-лиге возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» - «Ахмат» и «Сочи» - «Ростов». Последний тур чемпионата России планируется провести 22 июля.

На данный момент после 22 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 50 очков. На второй и третьей строчках расположились «Локомотив» и «Краснодар», имеющие в активе по 41 очку. Четвертое место занимает «Ростов» (38 очков), на пятой позиции разместился ЦСКА (36).

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