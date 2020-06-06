«Вагнер Лав по-прежнему очень любит ЦСКА». Друг футболиста – о возможном переходе бразильца Бразильский нападающий, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.

- Вагнер по-прежнему очень любит ЦСКА и намерен продолжить карьеру в московском клубе. Пока нельзя сказать со 100-процентной уверенностью, что Вагнер вновь будет играть в ЦСКА, но, скорее всего, это произойдет, - цитирует «РИА Новости» друга форварда, проживающего в Бразилии.

Накануне стало известно, что 35-летний форварда разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.

Напомним, что Вагнер Лав защищал цвета красно-синих с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в ЦСКА первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА бразилец сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.