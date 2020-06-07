СМИ: Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии

По информации Bild, УЕФА принял решение провести полуфиналы и финал Лиги чемпионов в Португалии.
Согласно источнику, решающий поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш», который расположен в Лиссабоне. Отмечается, что матчи ¼ финала пройдут в другой стране. Другие детали переговоров не уточняются.
Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам турнира из-за пандемии коронавируса.
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