СМИ: Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Португалии Ранее сообщалось, что встречи 1/8 финала могут состояться 7 и 8 августа, четвертьфинальные – 13 и 14 августа, а решающий поединок будет сыгран 31-го числа.

По информации Bild, УЕФА принял решение провести полуфиналы и финал Лиги чемпионов в Португалии.

Согласно источнику, решающий поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луш», который расположен в Лиссабоне. Отмечается, что матчи ¼ финала пройдут в другой стране. Другие детали переговоров не уточняются.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле, однако, в УЕФА считают, что турецкие власти не смогут гарантировать безопасность всем участникам турнира из-за пандемии коронавируса.