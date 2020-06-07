Источник: Московские клубы претендуют на защитника «Рубина» Ранее он выступал за донецкий «Шахтер».

Защитник казанского «Рубина» Олег Данченко может перебраться в Москву.

Как сообщает «Бизнес Online», украинским футболистом интересуются столичные клубы. Отмечается, что «Рубин» готов рассмотреть предложение по его продаже.

25-летний Данченко перешел в команду Леонида Слуцкого летом 2019 года на правах свободного агента.

В текущем сезоне он провел 20 матчей и отдал две голевых передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023 года, а трансферный лист оценивается в 2,80 млн евро.