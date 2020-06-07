СМИ: Педро отказался продлевать контракт с «Челси»

Полузащитник «Челси» Педро Родригес решил сменить клубную прописку по окончании сезона.
Как сообщает Sport.es, игрок сообщил руководству «синих», что не будет продлевать контракт. Отмечается, что 32-летний футболист готов перейти в «Валенсию» на правах свободного агента. Единственным препятствием для заключения сделки является зарплата испанца.
Ранее сообщалось, что Педро получил предложения от «Ромы» и «Ювентуса».
Напомним, полузащитник выступает в составе «Челси» с 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.
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