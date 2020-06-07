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07 июня 2020 11:48ФутболГичунцев Артур

СМИ: Педро отказался продлевать контракт с «Челси»

Ранее он выступал за «Барселону».

Полузащитник «Челси» Педро Родригес решил сменить клубную прописку по окончании сезона.

Как сообщает Sport.es, игрок сообщил руководству «синих», что не будет продлевать контракт. Отмечается, что 32-летний футболист готов перейти в «Валенсию» на правах свободного агента. Единственным препятствием для заключения сделки является зарплата испанца.

Ранее сообщалось, что Педро получил предложения от «Ромы» и «Ювентуса».

Напомним, полузащитник выступает в составе «Челси» с 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 млн евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал три голевых передачи.

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