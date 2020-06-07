«Это скучно». Вратарь «Арсенала» Лено – о чемпионской гонке в бундеслиге

Голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено недоволен текущим положением дел в чемпионате Германии.
«Бавария» – уже чемпион. Впрочем, как всегда. Это скучно и грустно. Хочется увидеть настоящую борьбу за титул, но думаю, такого не будет. Уж слишком сильна «Бавария», – цитирует Лено SWR.
В данный момент мюнхенский гранд занимает первое место в таблице, набрав 70 очков. Идущая на втором месте дортмундская «Боруссия» уступает лидеру семь очков.
Добавим, что «Бавария» удерживает чемпионский титул с сезона-2012/13. Годом ранее лучшей командой страны оказалась дортмундская «Боруссия».
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