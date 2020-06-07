«Ренн» запросил за 17-летнего полузащитника 80 млн евро Его контракт в силе до 2022 года.

Хавбек «Ренна» Эдуардо Камавинга может перебраться в мадридский «Реал», сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, французский клуб готов отпустить игрока, если за его уход предложат не мнее 80 млн евро.

При этом «Ренн» хочет арендовать футболиста на один год по окончании сделки. Отмечается, что в услугах француза также заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне 17-летний полузащитник отыграл 36 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.