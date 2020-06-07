Источник: Вагнер подпишет однолетний контракт с ЦСКА

«Как и сообщали бразильские медиа, в понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора. Речь идет о годичном контракте, дальше все непредсказуемо», - написал Арустамян в своем Telegram-канале.
Накануне стало известно, что 35-летний форварда разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.
Напомним, что всего за ЦСКА бразилец сыграл 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.
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