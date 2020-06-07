Паулу Барбоза: ЦСКА ничего не потеряет, если Вагнер Лав вернется Португальский агент Паулу Барбоза сомневается, что бразильский нападающий Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА.

- Я не уверен, что ЦСКА, который ориентируется на молодых игроков, может думать о нем. Поэтому у меня большие сомнения по поводу бразильца. С другой стороны, ЦСКА ничего не потеряет, если Вагнер Лав вернется. Получится – хорошо, нет – ничего страшного, - цитирует Барбозу «РИА Новости».

Накануне стало известно, что 35-летний форвард разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.

Позже комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник.