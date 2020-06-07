Педро договорился с «Ромой» о двухлетнем контракте Полузащитник «Челси» Педро Родригес решил сменить клубную прописку по окончании сезона.

По информации Corriere dello Sport, «Рома» договорилась с хавбеком о двухлетнем контракте на сумму в три миллиона евро за сезон плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что полузащитник получил предложения от «Ромы», «Интера», «Ювентуса» и «Валенсии».

Напомним, полузащитник выступает в составе «Челси» с 2015 года. Он был куплен у «Барселоны» за 27 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек отыграл 18 матчей, забил два мяча и отдал три голевых передачи.