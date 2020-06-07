Вагнер Лав: Только в понедельник я узнаю, где буду играть Бразильский нападающий рассказал, когда определится с местом продолжения карьеры.

«Только в понедельник я узнаю, где буду играть», - цитирует бразильца RT.

Накануне стало известно, что 35-летний форвард разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.

В воскресенье комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник.