Бакаев вылечился от коронавируса и приступил к тренировкам Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев присоединился к команде на подмосковном сборе.

Как сообщает пресс-служба красно-белых, на этой неделе хавбек сдал два отрицательных ПЦР-теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.

Напомним, что 21 мая у Бакаева была диагностирована коронавирусная инфекция в активной фазе.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал 12 голевых передач.