Константин Плиев: Болезнь прошла в легкой форме, толком ничего не почувствовал Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о своем возвращении к тренировкам вместе с командой.

- Все прошло в легкой форме. Толком ничего не почувствовал. Сейчас тренируемся, все хорошо. Тяжело, но надо набирать форму. В команде подкалывали, говорили держаться от них подальше. Сказали, что могу повторно заболеть, поэтому нужно беречь себя. Очень скучал, реально, уже не мог лежать в кровати, все ждал, когда смогу вернуться на зеленое поле и начну вместе с ребятами готовиться к началу сезона, - приводит слова Плиева пресс-служба «Рубина».

Напомним, что 5 июня пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что результаты тестов на коронавирус показали, что Плиев полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

23-летний Плиев принадлежит «Ростову» и выступает за «Рубин» на правах аренды с июля 2019 года. За это время футболист отыграл 13 матчей за казанскую команду.