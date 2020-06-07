Константин Плиев: Болезнь прошла в легкой форме, толком ничего не почувствовал
Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о своем возвращении к тренировкам вместе с командой.
- Все прошло в легкой форме. Толком ничего не почувствовал. Сейчас тренируемся, все хорошо. Тяжело, но надо набирать форму. В команде подкалывали, говорили держаться от них подальше. Сказали, что могу повторно заболеть, поэтому нужно беречь себя. Очень скучал, реально, уже не мог лежать в кровати, все ждал, когда смогу вернуться на зеленое поле и начну вместе с ребятами готовиться к началу сезона, - приводит слова Плиева пресс-служба «Рубина».
Напомним, что 5 июня пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что результаты тестов на коронавирус показали, что Плиев полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.
23-летний Плиев принадлежит «Ростову» и выступает за «Рубин» на правах аренды с июля 2019 года. За это время футболист отыграл 13 матчей за казанскую команду.
Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменкаДвукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной.07.06.2020 19:11ТеннисГригорьевская Юлия
Бернс разнес Вудли, Шевченко проиграла Чукагян. Главные моменты турнира UFC on ESPN 9 (видео)Бразилец Гилберт Бернс теперь главный претендент на пояс Камару Усмана.31.05.2020 08:00ММАВащенко Сергей
«То, что я не попала на Игры в Сочи, помогло мне сделать карьеру». Откровения Елизаветы ТуктамышевойЧемпионка мира и Европы – о потерях из-за карантина, пути к успеху и нашумевшем показательном выступлении в Канаде.03.06.2020 21:30Фигурное катаниеГригорьевская Юлия
Спартаковский грузин и враг Муссолини. В компанию с кем попал самый молодой голеадор бундеслиги ВирцПолузащитник «Байера» Флориан Вирц 6 июня переписал книгу рекордов чемпионатов Германии по футболу, забив в ворота «Баварии» в возрасте 17 лет 1 месяца и 3 дней.07.06.2020 11:00Футбол
«Артемий, а с голосованием по Конституции что делать?» Панарин прояснил свою гражданскую позициюРоссийский хоккеист клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил своим критикам в инстаграме, спровоцировав новую дискуссию.05.06.2020 22:30ХоккейСергеев Иван
У Левандовски – 30 голов, у Мюллера – 20 передач. «Бавария» уничтожила «Байер» (видео)Мюнхенский клуб сделал очередной уверенный шаг к восьмому подряд чемпионству.06.06.2020 19:00ФутболСергеев Иван
Он забил победный гол в полуфинале Нагано. Андрею Коваленко – 50 лет7 июня полувековой юбилей у олимпионика Андрея Коваленко. 07.06.2020 09:13ХоккейДомрачев Владислав
Элвер Рахимич: Было бы прикольно, если бы Вагнер Лав завершил карьеру в ЦСКАБывший полузащитник ЦСКА, а ныне тренер академии клуба прокомментировал «Советскому спорту» слухи о возможном возвращении бразильца.06.06.2020 17:30ФутболГригорьевская Юлия
Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео)В Джексонвилле (Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Оверим во втором раунде победил Харриса.17.05.2020 10:00ММАВащенко Сергей
Львица вышла на охоту: в эти выходные Нуньес дерется на UFC 250«Советский спорт» рассказывает о турнире UFC 250, который пройдет в воскресенье в Лас-Вегасе.04.06.2020 18:30ММАВащенко Сергей