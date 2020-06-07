Константин Плиев: Болезнь прошла в легкой форме, толком ничего не почувствовал - Советский спорт
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07 июня 2020 21:16Футбол

Константин Плиев: Болезнь прошла в легкой форме, толком ничего не почувствовал

Защитник «Рубина» Константин Плиев рассказал о своем возвращении к тренировкам вместе с командой.

- Все прошло в легкой форме. Толком ничего не почувствовал. Сейчас тренируемся, все хорошо. Тяжело, но надо набирать форму. В команде подкалывали, говорили держаться от них подальше. Сказали, что могу повторно заболеть, поэтому нужно беречь себя. Очень скучал, реально, уже не мог лежать в кровати, все ждал, когда смогу вернуться на зеленое поле и начну вместе с ребятами готовиться к началу сезона, - приводит слова Плиева пресс-служба «Рубина».

Напомним, что 5 июня пресс-служба «Рубина» сообщила о том, что результаты тестов на коронавирус показали, что Плиев полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

23-летний Плиев принадлежит «Ростову» и выступает за «Рубин» на правах аренды с июля 2019 года. За это время футболист отыграл 13 матчей за казанскую команду.

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