Зелимхан Бакаев - о коронавирусе: Такое разочарование, как будто в яму упал Полузащитник «Спартак» Зелимхан Бакаев рассказал, что почувствовал в тот момент, когда узнал, что сдал положительный тест на коронавирус.

- Это было что-то с чем-то. Такое разочарование, как будто в яму упал. Но хорошо партнеры меня поддержали, тренеры, родители и друзья, я легче это перенес. Теперь понимаю, что нужно слушать родителей, доктора. Хоть я берег себя, не ходил, не гулял, но как-то я подцепил это, буду еще внимательнее, - казал Бакаев в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что 21 мая у Бакаева была диагностирована коронавирусная инфекция в активной фазе. В воскресенье пресс-служба «Спартака» сообщила, что на этой неделе хавбек сдал два отрицательных теста в промежутке 24 часов, что говорит о его полном выздоровлении.