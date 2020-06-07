Ролан Гусев: Вагнер мог недели две не тренироваться, а потом два мяча «Спартаку» забить - Советский спорт
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07 июня 2020 23:50Футбол

Ролан Гусев: Вагнер мог недели две не тренироваться, а потом два мяча «Спартаку» забить

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал возможное возвращение в клуб бразильского форварда Вагнера Лава.

- На мой взгляд, Вагнер - лучший легионер на моей памяти. Его сильные качества - он мог недели две не тренироваться, а потом два мяча «Спартаку» забить. Думаю, для команды это плюс. Другой вопрос, в какой форме он сейчас находится, в каких кондициях. Все-таки 35 лет, чудес не бывает, - сказал Гусев в эфире «Матч ТВ».

Накануне стало известно, что 35-летний форвард разорвал действующее соглашение с «Коринтианс», поскольку получил предложение из России. Чуть позже бразильский телеканал Globo Esporte уточнил, что в возвращении нападающего заинтересован ЦСКА, и переговоры находятся в продвинутой стадии.

В воскресенье комментатор Нобель Арустамян сообщил, что официально о переходе бразильского форварда в ЦСКА будет объявлено в понедельник.

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