Черчесов – о подготовке к ЧМ-2018: Обрекали команду на преодоление себя, в том числе через поражения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о подготовке к чемпионату мира-2018.
«Мы рисковали в те два года подготовки к домашнему чемпионату мира. Рисковали тем, что подбирали себе как можно больше топ-соперников, то есть обрекали себя на борьбу с заведомо более сильными оппонентами и на преодоление самих себя, в том числе и через поражения. Понимаю, что победы для болельщиков всегда приятнее поражений, но для тренера иное поражение ценнее победы.
Через контрольные матчи, через Кубок Конфедераций мы целенаправленно готовились к конкретным соперникам на чемпионате мира. Да, возникали неприятные моменты, ходили разговоры и о моей отставке, но у меня и у нас всех была четкая уверенность, что мы в итоге все делаем правильно.
Как показал сам чемпионат мира, мы не ошиблись в своей стратегии. Приятно, что наша страна это оценила. А сборная своим выступлением уже в отборочном цикле к ЧЕ-2020 показала, что ценит любовь к ней со стороны поклонников футбола со всей страны, включая болельщиков из Петербурга, где мы всегда чувствуем себя очень комфортно», – сказал Черчесов в интервью «Деловому Петербургу».
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