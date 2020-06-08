Леонид Федун: Давайте проведем первые матчи, а дальше нужно снимать ограничения

- Давайте проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, нужно снимать ограничения, - цитирует Федуна «РБК Спорт».
Напомним, что Роспотребнадзор согласовал с РФС И РПЛ возможность проведения футбольных матчей при болельщиках. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от общей вместимости стадионов. При этом болельщики смогут посетить матчи чемпионата только после разрешении региональных властей.
Чемпионат России возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». Остальные встречи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.
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