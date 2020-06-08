Леонид Федун: Давайте проведем первые матчи, а дальше нужно снимать ограничения Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил за постепенную отмену ограничений на доступ болельщиков на стадионы.

- Давайте проведем первые матчи, посмотрим, как это будет развиваться, посмотрим на эпидемиологическую обстановку. А дальше, конечно, нужно снимать ограничения, - цитирует Федуна «РБК Спорт».

Напомним, что Роспотребнадзор согласовал с РФС И РПЛ возможность проведения футбольных матчей при болельщиках. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от общей вместимости стадионов. При этом болельщики смогут посетить матчи чемпионата только после разрешении региональных властей.

Чемпионат России возобновится 19 июня матчами «Крылья Советов» – «Ахмат» и «Сочи» – «Ростов». Остальные встречи 23-го тура пройдут 20 и 21 июня.