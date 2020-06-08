Медведев опроверг информацию, что «Зенит» не смог договорится о продлении контракта с Ивановичем Генеральный директор «Зенита» заявил, что информация о том, что клуб не смог договорится о новом соглашении с защитником Браниславом Ивановичем, не соответствуют действительности.

- Сообщения о том, что «Зенит» не смог договориться с Ивановичем о продлении контракта, не соответствуют действительности. Как было заявлено раньше, до окончания сезона или по крайней мере до выигрыша титула чемпиона России «Зенит» ни с кем переговоров о продлении или заключении контрактов не ведет и вести не будет, - приводит слова Медведева ТАСС.

Ранее «Спортски журнал» сообщил, что 36-летний защитник не смог договориться о продлении контракта с российским клубом, отметив, что сам Иванович пока не решил, будет ли продолжать карьеру.

Напомним, Иванович выступает за «Зенит» с 2017 года, за это время защитник отыграл 119 матчей за команду из Санкт-Петербурга, забив 11 мячей и выиграв с клубом чемпионат России (2018/19). В текущем сезоне он провел 29 встреч и забил три гола.