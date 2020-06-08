Хеведес попрощался с болельщиками «Локомотива» Защитник Бенедикт Хеведес попрощался с болельщиками «Локомотива» и объяснил причины, по которым он разорвал контракт с клубом.

«Дорогие болельщики «Локомотива», мы были очень успешны, но настало время прощаться. Мне нужно позаботиться о своей семье – для меня это самое важное. Я хочу поблагодарить клуб за то, что он пошел мне навстречу, и мы смогли найти решение, которое устроило обе стороны. Надеюсь, вы сможете удержать второе место и попасть в Лигу чемпионов», - рассказал Хеведес.

В понедельник стало известно, что «Локомотив» и Хеведес по обоюдному согласию расторгли контракт.

Напомним, что Хеведес выступает за «Локомотив» с лета 2018 года. В составе красно-зеленых он провел 50 матчей (в том числе 24 – в нынешнем сезоне) и забил четыре гола.

Вместе с командой он стал в прошлом году обладателем Кубка и Суперкубка России. Контракт чемпиона мира с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.