«Ублюдок-артист должен быть в тюрьме!» Губрениев призвал наказать Ефремова за смертельное ДТП Ефремов – многолетний болельщик московского «Спартака».

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на печальные события вокруг Михаила Ефремова.

Ранее стало известно, что заслуженный артист страны устроил смертельное ДТП в центре столицы. Позже выяснилось, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения, а мужчина, ставший участником трагедии по его вине, скончался в больнице.

«Я очень переживаю за Сергея Захарова! Очень! А ублюдок-артист должен быть в тюрьме!» – написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Болельщику «Спартака» актеру Михаилу Ефремову грозит тюрьма. Он стал виновником смертельного ДТП