РФС хочет расширить трансферное окно с 8 до 12 недель В организации пошли на такие меры из-за пандемии коронавируса, которая вынудила приостановить чемпионат на два месяца.

Глава РФС Александр Дюков сообщил, что отправит соответствующий запрос в УЕФА с просьбой расширить трансферное окно.

«Трансферное окно откроется в конце июля. Мы будем ходатайствовать в УЕФА о том, чтобы оно длилось не 8 недель, а 12», – цитирует функционера ТАСС.

Добавим, что чемпионат России был прерван в марте и возобновится 19 июня.