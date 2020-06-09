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09 июня 17:59

В Кубке Италии могут отменить дополнительное время

В ответных полуфинал встретятся «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер».

Федерация футбола Италии рассматривает вопрос отмены дополнительного времени в оставшихся матчах Кубка Италии.

Corriere dello Sport сообщает, что если поправки к регламенту будут приняты, команды в случае ничейного результата будут сразу приступать к серии пенальти.

В ближайшие пятницу и субботу будут сыграны ответные полуфиналы Кубка Италии. 12 июня итальянский футбольный сезон после 3-месячной паузы возобновится матчем «Ювентус» – «Милан» в Турине, а 13 июня в Неаполе состоится игра «Наполи» – «Интер».

Первые полуфиналы был проведены еще в феврале. «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью 1:1, а «Интер» проиграл дома «Наполи» с результатом 0:1.

Финал Кубка Италии состоится в Риме на «Стадио Олимпико» 17 июня.

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