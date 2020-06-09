В Кубке Италии могут отменить дополнительное время

Федерация футбола Италии рассматривает вопрос отмены дополнительного времени в оставшихся матчах Кубка Италии.

Corriere dello Sport сообщает, что если поправки к регламенту будут приняты, команды в случае ничейного результата будут сразу приступать к серии пенальти.

В ближайшие пятницу и субботу будут сыграны ответные полуфиналы Кубка Италии. 12 июня итальянский футбольный сезон после 3-месячной паузы возобновится матчем «Ювентус» – «Милан» в Турине, а 13 июня в Неаполе состоится игра «Наполи» – «Интер».