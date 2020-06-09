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09 июня 19:48
автор: Шарафудинов Виктор

Переболевший коронавирусом Бакаев начал тренировки в общей группе с другими игроками «Спартака»

Первый матч после паузы красно-белые проведут 21 июня против тульского «Арсенала».

Официальный сайт «Спартака» сообщил о том, что сегодня 9 июня полузащитник Зелимхан Бакаев провел первую тренировку в общей группе после того, как выздоровел от коронавируса.

«Перед началом утреннего занятия команда пропустила через традиционный «коридор» вратаря Артема Поплевченкова, которому исполнилось 20 лет, и полузащитника Зелимхана Бакаева: таким образом партнеры поздравили его с возвращением в общую группу, – сказано в сообщении клуба. – Обе сегодняшние тренировки прошли под палящим подмосковным солнцем, однако на интенсивности работы это не сказалось.

Сегодня основной упор был сделан на тактику. Во время упражнений главный тренер Доменико Тедеско эмоционально объяснял футболистам игровые нюансы».

Напомним, что 21 мая у Бакаева была диагностирована коронавирусная инфекция в активной фазе.На минувшей неделе стало известно, что инфекцию перенес и младший брат Зелимхана Солтмурад, который выступает за казанский «Рубин».

В текущем сезоне Бакаев-старший отыграл во всех турнирах 27 матчей, забил восемь голов и отдал 12 голевых передач.

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