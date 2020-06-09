Переболевший коронавирусом Бакаев начал тренировки в общей группе с другими игроками «Спартака»

Официальный сайт «Спартака» сообщил о том, что сегодня 9 июня полузащитник Зелимхан Бакаев провел первую тренировку в общей группе после того, как выздоровел от коронавируса.

«Перед началом утреннего занятия команда пропустила через традиционный «коридор» вратаря Артема Поплевченкова, которому исполнилось 20 лет, и полузащитника Зелимхана Бакаева: таким образом партнеры поздравили его с возвращением в общую группу, – сказано в сообщении клуба. – Обе сегодняшние тренировки прошли под палящим подмосковным солнцем, однако на интенсивности работы это не сказалось.

Сегодня основной упор был сделан на тактику. Во время упражнений главный тренер Доменико Тедеско эмоционально объяснял футболистам игровые нюансы».