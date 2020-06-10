СМИ: УЕФА хочет провести ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 8 и 9 августа

В УЕФА продолжают работу по возобновлению Лиги чемпионов. Как сообщает AS, исполнительный комитет планирует утвердить план, согласно которому, ответные матчи 1/8 финала пройдут 8 и 9 августа.

Ранее сообщалось, что УЕФА решил провести матчи Лиги чемпионов без зрителей на стадионах в Лиссабоне (Португалия) – «Жозе Алваладе» и «Эштадиу да Луш».

Добавим, что в ответных матчах 1/8 финала сыграют: «Реал» и «Манчестер Сити» (первый матч – 1:2), «Челси» и «Бавария» (0:3), «Лион» и «Ювентус» (1:0), а также «Наполи» и «Барселона» (1:1). При этом «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Аталанта» и «РБ Лейпциг» уже обеспечили себе выход в четвертьфинал.