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Источник: «Ростов» сделал предложение полузащитнику сборной Японии
11 июня 09:48
автор: Гичунцев Артур

Источник: «Ростов» сделал предложение полузащитнику сборной Японии

Донской клуб начал работу по усилению состава.

Хавбек «Токио» Кенто Хасимото может перебраться в чемпионат России, сообщает Nikkan Sports.

По информации источника, в его услугах заинтересован «Ростов». Отмечается, что российский клуб уже сделал предложение его агенту.

Напомним, 26-летний футболист всю карьеру выступает на родине. В сезоне-2019 он провел 38 матчей и забил три гола. Также на его счету семь матчей в составе национальной команды.

Добавим, что контракт игрока действует до 31 января 2021 года, а трансферный лист оценивается в 1,20 млн евро.

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Источник: «Ростов» сделал предложение полузащитнику сборной Японии
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