Источник: «Ростов» сделал предложение полузащитнику сборной Японии

По информации источника, в его услугах заинтересован «Ростов». Отмечается, что российский клуб уже сделал предложение его агенту.

Напомним, 26-летний футболист всю карьеру выступает на родине. В сезоне-2019 он провел 38 матчей и забил три гола. Также на его счету семь матчей в составе национальной команды.

Добавим, что контракт игрока действует до 31 января 2021 года, а трансферный лист оценивается в 1,20 млн евро.