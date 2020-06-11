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11 июня 11:29
автор: Гичунцев Артур

СМИ: Решающие матчи Лиги Европы пройдут в Германии

Турнир был прерван из-за пандемии коронавируса.

УЕФА ведет переговоры о проведении решающих матчей Лиги Европы.

Как сообщает ESPN, турнир, скорее всего, примет Франкфурт-на-Майне, где состоится мини-турнир из восьми команд.

Напомним, Лигу Европы приостановили на стадии 1/8 финала.

Добавим, что по такому же принципу УЕФА намерен доиграть Лигу чемпионов. Ее решающие матчи пройдут на стадионах Португалии.

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