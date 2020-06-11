СМИ: Решающие матчи Лиги Европы пройдут в Германии

УЕФА ведет переговоры о проведении решающих матчей Лиги Европы.
Как сообщает ESPN, турнир, скорее всего, примет Франкфурт-на-Майне, где состоится мини-турнир из восьми команд.
УЕФА ведет переговоры о проведении решающих матчей Лиги Европы.
Как сообщает ESPN, турнир, скорее всего, примет Франкфурт-на-Майне, где состоится мини-турнир из восьми команд.
Напомним, Лигу Европы приостановили на стадии 1/8 финала.
Добавим, что по такому же принципу УЕФА намерен доиграть Лигу чемпионов. Ее решающие матчи пройдут на стадионах Португалии.