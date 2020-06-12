Стало известно, где пройдут ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Согласно источнику, Лига чемпионов возобновится с 1/4 финала и будет доиграна в Лиссабоне (Португалия).

Отмечается, что несыгранные матчи 1/8 финала пройдут в тех городах, где и должны были до приостановки.

Что касается Лиги Европы, то УЕФА решил доиграть этот сезон в Германии, а матч за Суперкубок УЕФА состоится в Будапеште (Венгрия). Наконец, женскую Лигу чемпионов УЕФА проведет на стадионах Испании.