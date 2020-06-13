Маурицио Сарри: «Ювентус» играл хорошо в первые 30 минут

После матча против «Милана» главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий телеканалу RAI.

«После трех месяцев паузы, было приятно увидеть команды на футбольном, хотя без болельщиков это не то же самое, – отметил Сарри. – Я доволен тем, как мы играли в первые 30 минут. Это было действительно хорошо. Мы быстро перемещали мяч по полю и тотально доминировали, причем еще до того, как «Милан» остался вдесятером.

К сожалению, потом мы потеряли темп, интенсивность и уверенность в себе, но такой риск всегда существует на пустом стадионе.

Позитивный момент в том, что мы вообще не позволили нашему сопернику играть. Понадобится какое-то время, чтобы восстановить физическую и психологическую готовность на 100%. Эта игра в чем-то напоминала предсезонный матч в июле, однако нынешняя ситуация гораздо хуже, чем перерыв было необычно долгим

Я допустил глупую ошибку, сделав сразу три замены. Это был большой риск, и с того момента мы потеряли контроль над игрой.