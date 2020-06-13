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13 июня 09:12
автор: Шарафудинов Виктор

Маурицио Сарри: «Ювентус» играл хорошо в первые 30 минут

Нулевая ничья с «Миланом» вывела туринский клуб в финал Кубка Италии.

После матча против «Милана» главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри дал комментарий телеканалу RAI.

«После трех месяцев паузы, было приятно увидеть команды на футбольном, хотя без болельщиков это не то же самое, – отметил Сарри. – Я доволен тем, как мы играли в первые 30 минут. Это было действительно хорошо. Мы быстро перемещали мяч по полю и тотально доминировали, причем еще до того, как «Милан» остался вдесятером.

К сожалению, потом мы потеряли темп, интенсивность и уверенность в себе, но такой риск всегда существует на пустом стадионе.

Позитивный момент в том, что мы вообще не позволили нашему сопернику играть. Понадобится какое-то время, чтобы восстановить физическую и психологическую готовность на 100%. Эта игра в чем-то напоминала предсезонный матч в июле, однако нынешняя ситуация гораздо хуже, чем перерыв было необычно долгим

Я допустил глупую ошибку, сделав сразу три замены. Это был большой риск, и с того момента мы потеряли контроль над игрой.

Важно то, что мы вышли в финал. Кто будем соперником, сказать сложно, ведь «Наполи», как и мы, на пустом стадионе не будет иметь преимущество своего поля в игре против «Интера».

Игра в Турине завершилась вничью 0:0, но благодаря ничьей 1:1 в первом матче «Ювентус» вышел в финал Кубка Италии за счет гола, забитого на выезде.

Сегодня состоится второй ответный полуфинал. «Наполи» примет «Интер», и эта встреча начнется в 22:00 по московскому времени. В первой игре12 февраля «Интер» в Милане уступил неаполитанцам со счетом 0:1.

Финал Кубка Италии будет сыгран 17 июня в Риме на «Стадио Олимпико».

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