Стефано Пиоли: Теперь «Милан» должен пробиться в еврокубки через серию А

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» и «Милан» дважды сыграли вничью (1:1 на «Сан-Сиро» и 0:0 в Турине), но победителем оказался туринский клуб, благодаря выездному голу, который Криштиану Роналду забил в феврале в компенсированнове время с 11-метрового.

После игры в Турине, которая стала рестартом итальянского сезона после трехмесячной паузы главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал интервью телеканалу RAI.

«Очень обидно от того, что все решил тот пенальти, который был назначен в конце матча на «Сан-Сиро», – отметил Сарри. – Мы были очень наивны, схлопотав сегодня ранний пенальти и красную карточку. Впрочем, в дальнейшем мы играли очень хорошо, и у нас было два-три шанса забить. Если бы только их удалось реализовать…