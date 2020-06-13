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13 июня 09:28
автор: Шарафудинов Виктор

Стефано Пиоли: Теперь «Милан» должен пробиться в еврокубки через серию А

Красно-черным не удалось выйти в финал Кубка Италии.

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» и «Милан» дважды сыграли вничью (1:1 на «Сан-Сиро» и 0:0 в Турине), но победителем оказался туринский клуб, благодаря выездному голу, который Криштиану Роналду забил в феврале в компенсированнове время с 11-метрового.

После игры в Турине, которая стала рестартом итальянского сезона после трехмесячной паузы главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал интервью телеканалу RAI.

«Очень обидно от того, что все решил тот пенальти, который был назначен в конце матча на «Сан-Сиро», – отметил Сарри. – Мы были очень наивны, схлопотав сегодня ранний пенальти и красную карточку. Впрочем, в дальнейшем мы играли очень хорошо, и у нас было два-три шанса забить. Если бы только их удалось реализовать…

Мне очень жаль, ведь Кубок Италии был нашей целью, и мы не справились. Теперь мы обязаны получить место в еврокубках через серию А».

На 16-й минуте форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не реализовал пенальти, направив мяч в штангу, а буквально сразу же «Милан» остался вдесятером. За грубый фол против защитника туринцев Данило был удален с поля нападающий гостей Анте Ребич.

После 26 неполных туров команда Пиоли занимает в турнирной таблице седьмое место, набрав 36 очков.

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