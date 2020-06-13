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13 июня 09:42
автор: Шарафудинов Виктор

Нападающий «Ривер Плейта» Борре может перейти в «Зенит»

В сезоне-2019/20 колумбийский форвард стал одним из двух лучших бомбардиров чемпионата Аргентины.

La Banda Deportiva в твиттере сообщает, что 24-летний колумбийский нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейт» Сантос Борре может продолжить карьеру в «Зените».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере футболиста, который стал одним из двух лучших бомбардиров минувшего чемпионата Аргентины.

В 20 матчах Борре отличился 12 раз. Столько же забитых мячей на счету нападающего «Индепендьенте» Сильвио Ромеро. Сезон в аргентинской суперлиге был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а затем было принято решение завершить чемпионат досрочно.

Права на Борре «Ривер Плейт» приобрел у мадридского «Атлетико» в 2017 году за 3 миллиона евро. Нынешняя трансферная стоимость колумбийца оценивается в 10 млн.

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