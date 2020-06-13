Нападающий «Ривер Плейта» Борре может перейти в «Зенит»

La Banda Deportiva в твиттере сообщает, что 24-летний колумбийский нападающий аргентинского клуба «Ривер Плейт» Сантос Борре может продолжить карьеру в «Зените».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере футболиста, который стал одним из двух лучших бомбардиров минувшего чемпионата Аргентины.

В 20 матчах Борре отличился 12 раз. Столько же забитых мячей на счету нападающего «Индепендьенте» Сильвио Ромеро. Сезон в аргентинской суперлиге был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а затем было принято решение завершить чемпионат досрочно.