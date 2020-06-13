Агент Борре прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к нападающему «Ривер Плейта»

«У меня нет информации об интересе «Зенита» к Сантосу Борре», – сообщил Веннин в интервью «РИА Новости».

Агент форварда «Ривер Плейта» Сантоса Борре Хельмут Веннин прокомментировал информацию колумбийской прессы о том, что клиент может стать игроком «Зенита».

В 20 матчах чемпионата Аргентины сезона-2019/20 Борре отличился 12 раз. Столько же забитых мячей на счету нападающего «Индепендьенте» Сильвио Ромеро. Сезон в аргентинской суперлиге был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса, а затем было принято решение завершить чемпионат досрочно.

Права на Борре «Ривер Плейт» приобрел у мадридского «Атлетико» в 2017 году за 3 миллиона евро. Нынешняя трансферная стоимость колумбийца оценивается в 10 млн.