«Наполи» - «Интер». Стартовые составы команд

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай, Элмас, Демме, Зелински, Политано, Мертенс, Инсинье.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Кандрева, Барелла, Брозович, Янг, Эриксен, Лукаку, Мартинес.
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай, Элмас, Демме, Зелински, Политано, Мертенс, Инсинье.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Кандрева, Барелла, Брозович, Янг, Эриксен, Лукаку, Мартинес.
Напомним, что первая встреча, которая прошла 12 февраля в Милане, завершилась победой неаполитанской команды со счетом 1:0.
Ранее первым финалистом турнира стал «Ювентус», по сумме двух встреч обыгравший «Милан» (1:1, 0:0).