«Наполи» - «Интер». Стартовые составы команд

Напомним, что первая встреча, которая прошла 12 февраля в Милане, завершилась победой неаполитанской команды со счетом 1:0.

Ранее первым финалистом турнира стал «Ювентус», по сумме двух встреч обыгравший «Милан» (1:1, 0:0).