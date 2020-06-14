Дженнаро Гаттузо: «Наполи» нужно провести великий матч, чтобы обыграть «Ювентус» в финале Кубка

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» – «Интер» завершился вничью 1:1. Благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 1:0 неаполитанцы вышли в финал, где встретятся с «Ювентусом».
После игры против «Интера» Дженнаро Гаттузо дал интервью для телеканала RAI.
«В финале мы сыграем с «Ювентусом», который привык побеждать, – отметил главный тренер «Наполи». – Они обладают психологией чемпионов. Мы будем бороться, и мы знаем, что понадобиться провести великий матч, чтобы одержать победу в финале и вернуться домой с трофеем.