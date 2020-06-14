Дженнаро Гаттузо: «Наполи» нужно провести великий матч, чтобы обыграть «Ювентус» в финале Кубка

«В финале мы сыграем с «Ювентусом», который привык побеждать, – отметил главный тренер «Наполи». – Они обладают психологией чемпионов. Мы будем бороться, и мы знаем, что понадобиться провести великий матч, чтобы одержать победу в финале и вернуться домой с трофеем.

После игры против «Интера» Дженнаро Гаттузо дал интервью для телеканала RAI.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» – «Интер» завершился вничью 1:1. Благодаря выездной победе в первой встрече со счетом 1:0 неаполитанцы вышли в финал, где встретятся с «Ювентусом».

Мы пропустили глупый гол в начале игры, но в этом не было вины вратаря Оспины. Все допустили ошибки, неправильно расположившись во время подачи углового.

Мои ребята сделали все возможное, чтобы добиться нужного результата. Думаю, что качество игры было достаточно высоким. Было нелегко играть после 95-дневной паузы, и ощущения на пустом стадионе были странными».

Финал Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» состоится в среду 17 июня в Риме на «Стадио Олимпико».