ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 июня 09:27
автор: Шарафудинов Виктор

Антонио Конте: «Интер» заслуживал выйти в финал

Миланский клуб не смог победить «Наполи» в ответном полуфинале Кубка Италии.

Матч «Наполи» – «Интер» завершился вничью 1:1, и для неаполитанцев этого было достаточно, чтобы выйти в финал турнира, поскольку 12 февраля они в первой игре обыграли миланцев в гостях со счетом 1:0.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте остался при мнении, что его команда заслуживала большего.

«После двух игр против «Наполи» я считаю, что мы заслуживали выйти в финал, – рассказал Конте в интервью RAI. – У меня почти нет поводов для упреков, поскольку ребята показали агрессивный футбол, который я и хочу видеть. Мы пытались доминировать и создали много голевых шансов. Наверное, нужно было действовать более хладнокровно перед чужими воротами, но Давид Оспина совершил несколько потрясающих сэйвов, и это решило исход игры. Очень обидно, что мы пропустили, ведь к голу «Наполи» привела наивная ошибка, которую можно было избежать».

Финал Кубка Италии «Ювентус» – «Наполи» состоится в Риме на «Стадио Олимпико» 17 июня.

«Интер» 21 июня сыграет дома с «Сампдорией» в перенесенном матче 25-го тура чемпионата серии А.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Трусова восстановила прежние четверные и добавила риттбергерЦСКА поздравил Ганчаренко с днём рождения странным видеоМихаила Ефремова проверят на вменяемость"Парни всегда использовали меня"«Простите, женщины, но я — натуралка», - КлишинаДекольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизу
«Арсенал» может обменять Мхитаряна на Клюйверта с доплатой
Лондонский клуб обсуждает сделку с «Ромой».
14.06.2020 10:09
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Кике Сетьен: «Барселона» не показала свою лучшую игру, но это был хороший старт
В первой игре после 3-месячной паузы каталонцы в гостях разгромили «Мальорку».
14.06.2020 09:43
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Антонио Конте: «Интер» заслуживал выйти в финал
Миланский клуб не смог победить «Наполи» в ответном полуфинале Кубка Италии.
14.06.2020 09:27
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Дженнаро Гаттузо: «Наполи» нужно провести великий матч, чтобы обыграть «Ювентус» в финале Кубка
В полуфинале неаполитанцы по сумме двух игр одолели миланский «Интер».
14.06.2020 09:10
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
Леон Горецка: Счастлив, что забил гол, благодаря которому во вторник «Бавария» может стать чемпионом
В субботу 13 июня мюнхенцы обыграли дома «Боруссию» из Менхенгладбаха.
14.06.2020 08:48
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Барселона» в гостях разгромила «Мальорку»
После рестарта каталонцы продолжают лидировать в чемпионате Испании.
14.06.2020 08:12
Футбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Наполи» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии
Футболисты «Интера» не смогли обыграть «Наполи» в ответном матче полуфинала Кубка Италии.
13.06.2020 23:58
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Габриэле Гравина: Надеюсь, болельщики вернутся на стадионы к началу июля
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина считает, что болельщики в июле болельщики смогут вернуться на стадионы.
13.06.2020 23:45
Футбол
автор: Ефимов Андрей
ПАОК и «Панатинаикос» сыграли вничью
Футболисты ПАОКа не смогли обыграть «Панатинаикос» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Греции.
13.06.2020 23:28
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»
Бельгийский нападающий «Наполи» Дрис Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории неаполитанского клуба.
13.06.2020 23:21
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика