Антонио Конте: «Интер» заслуживал выйти в финал

Матч «Наполи» – «Интер» завершился вничью 1:1, и для неаполитанцев этого было достаточно, чтобы выйти в финал турнира, поскольку 12 февраля они в первой игре обыграли миланцев в гостях со счетом 1:0.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте остался при мнении, что его команда заслуживала большего.

«После двух игр против «Наполи» я считаю, что мы заслуживали выйти в финал, – рассказал Конте в интервью RAI. – У меня почти нет поводов для упреков, поскольку ребята показали агрессивный футбол, который я и хочу видеть. Мы пытались доминировать и создали много голевых шансов. Наверное, нужно было действовать более хладнокровно перед чужими воротами, но Давид Оспина совершил несколько потрясающих сэйвов, и это решило исход игры. Очень обидно, что мы пропустили, ведь к голу «Наполи» привела наивная ошибка, которую можно было избежать».