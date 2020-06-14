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14 июня 10:40
автор: Шарафудинов Виктор

Главный тренер сборной Голландии Куман перед инфарктом переболел коронавирусом

В крови 57-летнего специалиста были обнаружены антитела.

Жена главного тренера сборной Голландии Рональда Кумана Бартина сообщила, что ее супруг переболел коронавирусом перед тем, как в мае перенес инфаркт.

«У нас взяли кровь на анализ, и у обоих обнаружили антитела, – рассказала Бартина Куман в интервью libelle.nl – Он болел очень тяжело, а мои симптомы были не настолько серьезными.

Когда Рональд выздоровел, то начал кататься на велосипеде с друзьями. Однажды им пришлось сделать большой крюк. Когда он вернулся домой и принял душ, он сказал: «Я плохо себя чувствую». Он лег на кровать и сказал, что чувствует сильную боль в груди. Я сразу позвонила в скорую. Отец Рональда умер от проблем с сердцем, как и братья его отца. ЭКГ показало, что у Рональда инфаркт миокарда».

57-летний Куман был госпитализирован в одну из клиник Амстердама 3 мая. Тренеру была успешно сделана катетеризация сердца.

Бывший футболист «Барселоны» и главный тренер «Аякса», «Валенсии» и «Эвертона» возглавил голландскую сборную в феврале 2018 года. Под его руководством оранжевые пробились в финал первого розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также вышли в финальный турнир Евро-2020.

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