Главный тренер сборной Голландии Куман перед инфарктом переболел коронавирусом

Жена главного тренера сборной Голландии Рональда Кумана Бартина сообщила, что ее супруг переболел коронавирусом перед тем, как в мае перенес инфаркт.

«У нас взяли кровь на анализ, и у обоих обнаружили антитела, – рассказала Бартина Куман в интервью libelle.nl – Он болел очень тяжело, а мои симптомы были не настолько серьезными.

Когда Рональд выздоровел, то начал кататься на велосипеде с друзьями. Однажды им пришлось сделать большой крюк. Когда он вернулся домой и принял душ, он сказал: «Я плохо себя чувствую». Он лег на кровать и сказал, что чувствует сильную боль в груди. Я сразу позвонила в скорую. Отец Рональда умер от проблем с сердцем, как и братья его отца. ЭКГ показало, что у Рональда инфаркт миокарда».