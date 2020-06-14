Один из футболистов «Норвича» заразился коронавирусом

Футбольный клуб «Норвич» на своем официальном сайте подтвердил, что один из игроков команды сдал положительный тест на коронавирус.

Имя футболиста не сообщается. Его отправили на самоизоляцию на семь дней, а затем он еще раз сдаст тесты на наличие инфекции.

В пятницу «Норвич» провел товарищеский матч против «Тоттенхэма» и победил со счетом 2:1. Журналист AP Роб Харрис утверждает, что игрок «канареек», у которого обнаружили COVID-19, принимал участие в этой встрече.

В «Тоттенхэме» заявили, что у зараженного футболиста «Норвича» не было «тесных контактов» с игроками лондонского клуба.

Рестарт чемпионата Англии намечен на 17 июня. «Норвич» 19 июня в рамках 30-го тура должен сыграть дома с «Саутгемптоном».