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14 июня 14:00
автор: Шарафудинов Виктор

Сборная России запустила флешмоб в социальных сетях

Болельщикам предлагают делиться воспоминаниями о чемпионате мира 2018 года.

Пресс-служба сборной России по футболу запустила флешмоб в социальных сетях.

В сообщении сказано следующее:

«Мы предлагаем пережить домашний ЧМ еще раз. Что случилось после пенальти Акинфеева? Как вы смотрели футбол всем двором? Какой матч изменил вашу жизнь?

Делитесь историями с хэштегом #ИграемЗаВас. И подписывайтесь на наш инстаграм – лучшие воспоминания мы опубликуем здесь».

В 2018 году России впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. 64 матча финального турнира приняли 12 стадионов в 11 городах.

Российская национальная команда под руководством Станислава Черчесова два года назад добралась до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти будущему финалисту турнира сборной Хорватии.

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🤍💙❤️ Сборная России запускает флешмоб. ⠀ Мы предлагаем пережить домашний ЧМ ещё раз. Что случилось после пенальти Акинфеева? Как вы смотрели футбол всем двором? Какой матч изменил вашу жизнь? ⠀ Делитесь историями с хэштегом #ИграемЗаВас. И подписывайтесь на @teamrussia – лучшие воспоминания мы опубликуем здесь. ⠀ #НашиПарни #СборнаяРоссии #ЧМ2018

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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Сборная России запустила флешмоб в социальных сетях
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