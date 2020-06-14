Сборная России запустила флешмоб в социальных сетях

Пресс-служба сборной России по футболу запустила флешмоб в социальных сетях.
В сообщении сказано следующее:
«Мы предлагаем пережить домашний ЧМ еще раз. Что случилось после пенальти Акинфеева? Как вы смотрели футбол всем двором? Какой матч изменил вашу жизнь?
Делитесь историями с хэштегом #ИграемЗаВас. И подписывайтесь на наш инстаграм – лучшие воспоминания мы опубликуем здесь».
В 2018 году России впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. 64 матча финального турнира приняли 12 стадионов в 11 городах.
Российская национальная команда под руководством Станислава Черчесова два года назад добралась до четвертьфинала, где уступила в серии пенальти будущему финалисту турнира сборной Хорватии.
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🤍💙❤️ Сборная России запускает флешмоб. ⠀ Мы предлагаем пережить домашний ЧМ ещё раз. Что случилось после пенальти Акинфеева? Как вы смотрели футбол всем двором? Какой матч изменил вашу жизнь? ⠀ Делитесь историями с хэштегом #ИграемЗаВас. И подписывайтесь на @teamrussia – лучшие воспоминания мы опубликуем здесь. ⠀ #НашиПарни #СборнаяРоссии #ЧМ2018
Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)