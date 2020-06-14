Павел Погребняк: К середине следующей недели вернусь в общую группу

- Пока тренируюсь индивидуально, но к середине следующей недели вернусь в общую группу, - цитирует нападающего «РИА Новости».

Напомним, что на прошлой неделе президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов сообщил, что Погребняк был выписан из больницы, а все необходимые тесты, которые сдал нападающий, показали отрицательный результат.

Добавим, «Урал» в первом матче после возобновления сезона 20 июня на своем поле встретится с «Рубином». На данный момент команда из Екатеринбурга, набрав 25 очков после 22 туров чемпионата, занимает десятую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.