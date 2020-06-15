ФИФА: В фонд помощи уже обратился 441 игрок

Как сообщает пресс-служба ФИФА, 89 процентов обратившихся представляют европейские клубы.

Напомним, что в феврале Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и ФИФА договорились о создании специального фонда, целью которого является оказание финансовой поддержки игрокам, которые не получили зарплату или не имеют возможности должным образом получать согласованную заработную плату.

ФИФА была намерена выделить для этой цели 16 миллионов долларов. Распределение было разделено следующим образом: 3 миллиона долларов будет перечислено на счета фонда в 2020 году, 4 миллиона долларов - в 2021 году и 4 миллиона долларов - в 2022 году. Еще 5 миллионов долларов, будет выделено для защиты игроков, потерявших зарплату за период с июля 2015 года по июнь 2020 года.