ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июня 16:29
автор: Ефимов Андрей

ФИФА: В фонд помощи уже обратился 441 игрок

В фонд помощи футболистам обратилось несколько сотен игроков, потерявших зарплату из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, 89 процентов обратившихся представляют европейские клубы.

Напомним, что в феврале Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и ФИФА договорились о создании специального фонда, целью которого является оказание финансовой поддержки игрокам, которые не получили зарплату или не имеют возможности должным образом получать согласованную заработную плату.

ФИФА была намерена выделить для этой цели 16 миллионов долларов. Распределение было разделено следующим образом: 3 миллиона долларов будет перечислено на счета фонда в 2020 году, 4 миллиона долларов - в 2021 году и 4 миллиона долларов - в 2022 году. Еще 5 миллионов долларов, будет выделено для защиты игроков, потерявших зарплату за период с июля 2015 года по июнь 2020 года.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Citroen представил посвежевший хэтчбек Citroen C3Плющенко и Трусова прыгнули параллельный двойной аксельВ центре Москвы произошло обрушение фасада жилого домаГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотойРезкое заявление Кафельникова о смертельном ДТП с ЕфремовымРудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
ФИФА: В фонд помощи уже обратился 441 игрок
В фонд помощи футболистам обратилось несколько сотен игроков, потерявших зарплату из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
15.06.2020 16:29
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Юрий Белоус: У Кокорина есть все возможности для того, чтобы заиграть в топовых клубах Европы
Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал желание нападающего «Зенита» Александра Кокорина попробовать себя в одном из клубов Европы.
15.06.2020 16:11
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Форвард «Динамо» Н’Жье: Нужно работать вдвойне, чтобы проявить себя в чемпионате
Турнир, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 19 июня.
15.06.2020 14:51
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Лука Модрич: «Реалу» не хватает голов Роналду
Португалец покинул клуб в 2018 году.
15.06.2020 14:32
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Лучший бомбардир ПФЛ Караев перешел в «Урал» (фото)
Он начнет выступление за новую команду с сезона-2020/21.
15.06.2020 13:29
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Андрей Лунин: Шел в «Реал» не всю жизнь в арендах быть, а там играть
Украинец перебрался в Мадрид в июле 2018 года.
15.06.2020 12:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
СМИ: Узбекский полузащитник Жалолиддинов близок к переходу в «Локомотив»
Ранее в руководстве заявили, что берут курс на развитие молодых игроков.
15.06.2020 12:15
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Крицюк и Берг продлили контракты с «Краснодаром»
Российский вратарь останется в команде до конца текущего сезона.
15.06.2020 11:59
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Модрич посоветовал Мбаппе покинуть чемпионат Франции
Ранее сообщалось, что игрок готов перейти в «Реал».
15.06.2020 11:46
Футбол
автор: Гичунцев Артур
Тренер молодежной сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, то Андрей сожрет Куртуа
Голкипер перебрался в испанский клуб летом 2018 года.
15.06.2020 11:31
Футбол
автор: Гичунцев Артур
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика