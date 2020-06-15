СМИ: Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен на 2022 год

По информации Sky Sports, УЕФА принял решение о том, что турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году. Это связано с тем, что финал текущего розыгрыша турнира было решено провести в Португалии, в то время как изначально местом финала был выбран Стамбул.

Отмечается, что финал турнира, который должен был состоятся в Санкт-Петербурге, также сместится - с 2021 на 2022 год.

Напомним, что накануне Sky Sport Italia и немецкая газета Bild сообщили, что оставшиеся матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов будут доиграны в столице Португалии Лиссабоне. При этом четвертьфиналы и полуфиналы турнира будут проведены в формате одного матча.