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16 июня 19:05
автор: Шарафудинов Виктор

Болельщики «Ростова» со справками об отсутствии коронавируса смогут посетить матч против «Сочи»

Игра 23-го тура чемпионата России состоится на стадионе «Фишт» 19 июня.

Футбольный клуб «Ростов» на своем официальном сайте сообщил о том, что болельщики желто-синих смогут посетить выездной матч чемпионата России против «Сочи».

«Болельщики нашей команды получат возможность посетить игру с «Сочи», – сказано в сообщении пресс-службы ростовского клуба. – Достаточно будет предъявить свежие результаты анализа, подтверждающие отсутствие COVID-19. На игру смогут попасть приехавшие на отдых по путевке; те, то находится в Сочи более 14 дней и прошел обсерватор. Также это право получают болельщики с наличием договора аренды или свидетельства о праве собственности либо имеющие регистрацию, подтверждающую их прием в Сочи, и прошедшие самоизоляцию».

В то же время организованный приезд болельщиков «Ростова» в Сочи не предусмотрен из-за ограничений, связанных с опасностью распространения коронавируса.

Игра 23-го тура чемпионата России «Сочи» – «Ростов» состоится в пятницу 19 июня на стадион «Фишт». Начало в 20:00 по московскому времени.

«Ростов» занимает четвертое место, набрав 38 очков, а «Сочи» – 12-е (24).

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