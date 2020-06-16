ФИФА начала расследование обстоятельств перехода Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА начала расследование обстоятельств трансфера аргентинского нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак» летом прошлого года.

Понсе – воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз». В августе 2015 года «Рома» приобрела нападающего за 4,2 млн евро. По договору с римлянами аргентинцы должны были получить 40% от перепродажи Эсекьеля в другую команду. В июле прошлого года нападающий перешел в «Спартак» за 3 млн евро, однако «Рома» оформила эту сделку таким образом, чтобы не платить «Ньюэллсу».

«Процедурные сроки ФИФА продвинулись на середину августа, – цитирует TyC Sports адвоката «Ньюэллс Олд Бойз» Мартина Монтойю. – В зависимости от результатов судебного разбирательства «Рома» или «Ньюэллс Олд Бойз» могут обратиться в Спортивный арбитражный суд. Полагаю, что дело будет рассматриваться не более года. ФИФА попросила нас предоставить развкрнутые аргументы, и мы выполнили просьбу. Мы начали судебный процесс, требуя, чтобы «Рома» выплатила нам долг за трансфер Понсе. ФИФА постановила провести дисциплинарное расследование в отношении «Ромы» и «Спартака».

Теперь «Ньюэллс» требует не только положенные ему 1,2 млн евро, а также еще 800 тысяч в качестве штрафа за нарушение договора.

Стоит отметить, что за четыре года Понсе не провел ни одного матча за главную команду «Ромы». Его отдавали в аренду испанской «Гранаде», французскому «Лиллю» и греческому АЕКу.

В составе «Спартака» 23-летний аргентинец сыграл 26 матчей во всех турнирах нынешнего сезона и забил 9 голов.