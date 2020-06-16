«Хетафе» и «Эспаньол» сыграли вничью

Матч 29-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Эспаньол» завершился вничью 0:0.

Гости с 16-й минуты играли вдесятером. За грубый фол против Дамиана Суареса был удален с поля колумбийский центральный защитник барселонской команды Бернардо Эспиноса.

«Хетафе» в данный момент занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 47 очков и уступая «Реалу Сосьедаду» по дополнительным показателям. Клуб из Сан-Себастьяна в четверг 18 июня сыграет в гостях с «Алавесом».

«Эспаньол» поднялся на предпоследнее место, опередив «Леганес». У барселонского клуба 24 очка. У занимающей спасительную 17-ю строчку «Сельты» – 26 а у «Мальорки» – 25.

«Сельта» завтра 17 июня сыграет в гостях с «Вальядолидом».